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Талалаев - о победе над "Крыльями": мы позволили больше, чем во всех других играх с самарцами

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал победу над "Крыльями Советов" в Кубке России.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Талалаева, балтийцы хорошо сыграли против сильной команды, которую все хвалят.

- "Балтика" сыграла очень хорошо против сильной и играющей команды, которую все хвалят.

Кстати, в этом матче мы позволили больше, чем во всех других играх с самарцами, - приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

Сегодня, 14 октября, калининградская "Балтика" одержала выездную победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Егор Голенков и Илья Кирш.

Напомним, что после десяти сыгранных туров балтийцы занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 12 набранными очками, волжане располагаются на десятой строчке с таким же количеством баллов.

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