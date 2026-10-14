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"Балтика" одержала сухую победу над "Крыльями" в Кубке России

Калининградская "Балтика" одержала выездную победу над "Крыльями" в Кубке России.
Фото: ФК "Балтика"
Завершился матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, калининградская "Балтика" одержала выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:0. Счет в матче на 10-й минуте открыл Егор Голенков, на 77-й минуте Илья Кирш забил второй мяч своей команды и установил итоговый счет на табло.

По итогам четырех сыгранных туров "Балтика" занимает второе место в группе C Кубка России с 6 набранными очками, волжане располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.

Кубок России. Групповой этап Пути РПЛ, 4-й тур.

"Крылья Советов" 0:2 "Балтика".

Голы: Голенков, 10, Кирш, 77.

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