Завершился матч четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, калининградская "Балтика" одержала выездную победу над "Крыльями Советов" со счетом 2:0. Счет в матче на 10-й минуте открыл Егор Голенков, на 77-й минуте Илья Кирш забил второй мяч своей команды и установил итоговый счет на табло.
По итогам четырех сыгранных туров "Балтика" занимает второе место в группе C Кубка России с 6 набранными очками, волжане располагаются на третьей строчке с таким же количеством баллов в своем активе.
Кубок России. Групповой этап Пути РПЛ, 4-й тур.
"Крылья Советов" 0:2 "Балтика".
Голы: Голенков, 10, Кирш, 77.
"Балтика" одержала сухую победу над "Крыльями" в Кубке России
Калининградская "Балтика" одержала выездную победу над "Крыльями" в Кубке России.
Фото: ФК "Балтика"