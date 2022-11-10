- Какой вариант у Дзюбы приоритетный, это лучше спросить у Артема. Трансферное окно закрыто, поэтому сейчас нет смысла обсуждать эту тему. У "Рубина" впереди еще три матча, а в воскресенье - игра с "Енисеем". Думаем только о предстоящих матчах, - приводят комментарий пресс-службы казанского клуба "РИА Новости".
34-летний форвард Артем Дзюба покинул "Адану Демирспор". Игрок провел за клуб всего три матча в стартовом составе и забил один мяч. После чего Дзюба потерял место в основном составе. В последних играх форвард не попадал даже в заявку.
Ранее СМИ сообщили, что Дзюбой интересуются один турецкий клуб и "Торпедо", но для россиянина вариант с "Рубином" является приоритетным.
"Рубин" располагается на 3 месте в таблице Первой лиги, имея в своем активе 30 очков. Команду возглавляет Леонид Слуцкий, который работал с Дзюбой в сборной России.
Пресс-служба "Рубина": какой вариант у Дзюбы приоритетный, это лучше у него спросить
В пресс-службе "Рубина" отреагировали на информацию о том, что Артем Дзюба заинтересован в переходе в казанский клуб.
Фото: ФК "Зенит"