Как сообщают СМИ, тренер "Локомотива" Андрей Федоров может возглавить "Рубин". Казанский клуб рассматривает российского специалиста в качестве одного из кандидатов.
Андрей Федоров исполнял обязанности наставника "Локомотива" с октября этого года. Под его руководством "железнодорожники" в РПЛ одержали всего одну победу, один раз сыграли вничью и трижды проиграли. Недавно было объявлено, что новым главным тренером "Локомотива" стал Михаил Галактионов.
Сегодня стало известно, что главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий покинул свой пост по собственному желанию.Казанский клуб под его руководством в нынешнем сезоне набрал 31 очко и располагается на 5 месте в таблице Первой лиги.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Тренер "Локомотива" Федоров является кандидатом на пост главного тренера "Рубина"
"Рубин" рассматривает тренера "Локомотива" Федорова в качестве кандидата на пост главного тренера.
Фото: ФК "Локомотив"