- Правда ли, что хотел привести Гаранина? Да, в прошлом году. Это очень интересный тренер, с хорошими идеями и работа в "Сочи", на мой взгляд, была абсолютно непоказательна. Считаю, что в "Сочи" он не провалился. – приводит комментарий Яровинского "РБ Спорт".
52-летний российский специалист Вадим Гаранин в нынешнем сезоне был наставником "Сочи". С "барсами" Вадим по итогам первой половины сезона РПЛ занял 9 место, набрав 25 очков. Руководство сочинского коллектива приняло решение сменить наставника и отправило Гаранина в отставку. Сейчас, по данным различных источников, специалист близок к возвращению в красноярский "Енисей", с которым в прошлом сезоне доходил до полуфинала Кубка России.
"Рубин" по итогам сезона 2021/2022 отправился в Первую лигу. Команду возглавлял Леонид Слуцкий.Специалист продолжил руководить Рубином в этом сезоне, но уже в нобяре экс-наставник ЦСКА принял решение покинуть коллектив из Казани.
Яровинский: в прошлом году хотел привести в "Рубин" Гаранина. Он очень интересный тренер
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский высказался об экс-наставнике "Сочи" Вадиме Гаранине.
Фото: ФК "Енисей"