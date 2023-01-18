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Агент Ломовицкого: предложения по Александру есть всегда, но они сейчас не актуальны

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Агент полузащитника "Рубина" Александра Ломовицкого Валериюс Мижигурскис прокомментировал ситуацию с трансферными предложениями по футболисту.
Фото: "Чемпионат"
- Контракт Александра с "Рубином" действует еще три с половиной года. Есть ли предложения? Всегда есть, но они не актуальны сейчас, - передает слова Мижигурскиса "РБ Спорт".

24-летний атакующий полузащитник Александр Ломовицкий в январе 2023 года вернулся в казанский "Рубин" после аренды в подмосковные "Химки", которая начала действовать в июле 2022 года. В текущем сезоне футболист сыграл в 19 матчах красно-черных во всех турнирах из 23 возможных, забил 1 гол и отдал 2 результативных паса.


Рубин Ломовицкий Мижигурскис
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