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Бывший вратарь "Локомотива" Коченков сменил спортивное гражданство и будет играть за Киргизию

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Воспитанник "Локомотива" Антон Коченков принял решение о смене спортивного гражданства.
Фото: РИА Новости
35-летний экс-вратарь "Локомотива" Антон Коченков будет выступать за Киргизию. Об этом сообщил наставник команды Александр Кристинин.

- Думаю, уже можно говорить об опытном голкипере Антоне Коченкове. Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решён, в ближайших матчах планируем заиграть, - приводит комментарий наставника "Матч ТВ".

Антон Коченков – уроженец города Бишкек. В 2004 году футболист перебрался в "Локомотив". С "железнодорожниками" Антон выиграл чемпионский титул РПЛ, 3 Кубка России и 1 Суперкубок России. Сейчас Коченков является голкипером тульского "Арсенала". В текущем розыгрыше Первой лиги игрок провел 7 матчей, в которых пропустил 10 голов. В активе Коченкова 1 сухая игра. Контракт воспитанника "Локомотива" с тульским коллективом завершается летом 2023 года.


Арсенал Тула Коченков Сборная Киргизии
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