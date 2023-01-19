35-летний экс-вратарь "Локомотива" Антон Коченков будет выступать за Киргизию. Об этом сообщил наставник команды Александр Кристинин.
- Думаю, уже можно говорить об опытном голкипере Антоне Коченкове. Вопрос с его киргизским футбольным гражданством решён, в ближайших матчах планируем заиграть, - приводит комментарий наставника "Матч ТВ".
Антон Коченков – уроженец города Бишкек. В 2004 году футболист перебрался в "Локомотив". С "железнодорожниками" Антон выиграл чемпионский титул РПЛ, 3 Кубка России и 1 Суперкубок России. Сейчас Коченков является голкипером тульского "Арсенала". В текущем розыгрыше Первой лиги игрок провел 7 матчей, в которых пропустил 10 голов. В активе Коченкова 1 сухая игра. Контракт воспитанника "Локомотива" с тульским коллективом завершается летом 2023 года.
Бывший вратарь "Локомотива" Коченков сменил спортивное гражданство и будет играть за Киргизию
Воспитанник "Локомотива" Антон Коченков принял решение о смене спортивного гражданства.
Фото: РИА Новости