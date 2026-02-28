Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
АкронНе начат
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

"Астон Вилла" Эмери неожиданно проиграла главному аутсайдеру АПЛ

"Вулверхэмптон" добился домашней победы над "Астон Виллой" в матче 28-го тура чемпионата Англии.
Фото: BBC Sport
Встреча завершилась со счётом 2:0.

До перерыва команды не смогли открыть счёт. В начале второго тайма Жоао Гомеш вывел хозяев вперёд. Уже в компенсированное время защитник Родригу Гомеш появился на поле и вскоре закрепил преимущество "волков".

Эта победа стала для "Вулверхэмптона" первой в Премьер-лиге с 3 января. Команда набрала 13 очков и остаётся на последней строчке таблицы. "Астон Вилла" с 51 баллом занимает третье место.

