"Астон Вилла" Эмери неожиданно проиграла главному аутсайдеру АПЛ

"Вулверхэмптон" добился домашней победы над "Астон Виллой" в матче 28-го тура чемпионата Англии.

Фото: BBC Sport

Встреча завершилась со счётом 2:0.



До перерыва команды не смогли открыть счёт. В начале второго тайма Жоао Гомеш вывел хозяев вперёд. Уже в компенсированное время защитник Родригу Гомеш появился на поле и вскоре закрепил преимущество "волков".



Эта победа стала для "Вулверхэмптона" первой в Премьер-лиге с 3 января. Команда набрала 13 очков и остаётся на последней строчке таблицы. "Астон Вилла" с 51 баллом занимает третье место.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Вулверхэмптон