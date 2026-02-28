По информации Legalbet, мексиканский хавбек рассматривает вариант возвращения на родину, где к нему проявляет интерес один из местных клубов.
Напомним, летом футболист получил серьёзную травму - разрыв передней крестообразной связки колена. Летом ему была проведена операция, после чего игрок проходит восстановление.
С момента перехода в "Динамо" Чавес принял участие в 59 матчах, отметившись семью забитыми мячами и шестью ассистами на партнёров.
Легионер "Динамо" задумался об уходе из клуба - источник
