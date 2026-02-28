Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Оренбург
12:00
АкронНе начат
Краснодар
14:30
РостовНе начат
Локомотив
17:00
Нижний НовгородНе начат
Динамо Мх
19:30
РубинНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
13:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
16:00
РоторНе начат
Нефтехимик
17:30
УфаНе начат

Легионер "Динамо" задумался об уходе из клуба - источник

Футболист "Динамо" Луис Чавес может сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Динамо"
По информации Legalbet, мексиканский хавбек рассматривает вариант возвращения на родину, где к нему проявляет интерес один из местных клубов.

Напомним, летом футболист получил серьёзную травму - разрыв передней крестообразной связки колена. Летом ему была проведена операция, после чего игрок проходит восстановление.

С момента перехода в "Динамо" Чавес принял участие в 59 матчах, отметившись семью забитыми мячами и шестью ассистами на партнёров.

