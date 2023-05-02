- Конечно, такая цель есть. Каждый уважающий себя спортсмен должен ставить перед собой высокие цели. Играть среди лучших — одна из таких, - цитирует Ходжаниязова "РБ Спорт".
Российский футболист "Акрона" Джамалдин Ходжаниязов, играющий на позиции центрального защитника, - выпускник академии "Зенита". В футболке невского клуба на взрослом уровне россиянин провел всего 4 поединка. Также в РПЛ игрок защищал цвета "Урала" (2 встречи) и пермского "Амкара" (1 игра). Примечательно, что у Джамалдина всего 4 матча в РПЛ. В этом сезоне защитник сыграл 28 встреч за тольяттинский коллектив. В июле Ходжаниязов отпразднует свое 27-летие. В среду "Акрон" встретится с "Краснодаром" в рамках Кубка России.
Защитник "Акрона" Ходжаниязов: есть цель играть в РПЛ
Российский защитник "Акрона" Джамалдин Ходжаниязов заявил, что хотел бы играть в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"