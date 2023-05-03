"У нас нет такой информации, что клуб не может получить лицензию при выходе в РПЛ. Мы об этом пока не думаем. Стадион строим и надеемся, что у нас все будет хорошо, слухи конечно всякие ходят. При получении лицензии у нас не должно возникнуть проблем", - цитирует Сиукаеа Metaratings.ru.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Алания" в случае выхода из Первой лиги не сможет пройти лицензирование для участия в следующем сезоне в российской Премьер-лиге из-за проблем с реконструкцией стадиона во Владикавказе.
В нынешнем розыгрыше Первой лиги "Алания" занимает третье место, дающее право на стыковые матчи за возможность повышения в классе на будущий сезон. В копилке владикавказцев после 29 туров 51 набранное очко. От второй строчки, дающей право на прямой выход в РПЛ команде не хватает 6 очков. Отметим, в 2021 году "Алания" уже не могла пройти лицензирование.
Генеральный директор "Алании" Сиукаев: при получении лицензии для РПЛ у нас не должно возникнуть проблем
Гендиректор "Алании" Руслан Сиукаев ответил на слухи, что владикавказский клуб может не получить лицензию в случае выхода в РПЛ.
Фото: ФК "Алания"