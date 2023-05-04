Сумма задолженности клуба из столицы Башкортостана перед "Региональным фондом" составляет 105 млн 609 тысяч рублей по иску в арбитражный суд Башкортостана. Руководитель "Уфы" Шамиль Газизов рассказал, что сторонам удалось прийти к компромиссу.
– Сохранение клуба? Мы все работаем над этим. Вчера вышло мировое соглашение с "Региональным фондом", перед которым у нас был долг в 100 млн рублей. У нас есть пятилетняя рассрочка, и это очень большой шаг. Поэтому все работаем над этим.
И мы, и учредители, и республика огромное участие принимает. Все не так просто, как кажется, но мы будем делать все возможное, чтобы дальше двигаться вперед. Если говорить о прогнозах, то у меня всегда стакан наполовину полон, – приводит слова Газизова "РИА Новости".
Футбольный клуб "Уфа" испытывает серьезные финансовые трудности и, по слухам, близок к прекращению существования. Команде из столицы Башкортостана, которая всего 5 лет назад дебютировала в еврокубках и была в шаге от выхода в групповой этап Лиги Европы в августе 2018 года, грозит закрытие.
Недавно стало известно, что клуб выставил на продажу свой автобус за почти 28 млн рублей. За пять туров до завершения сезона в Первой лиге "Уфа" располагается в зоне вылета на 16-й строчке в таблице. Отставание от спасительного 14-го места, которое занимает "Кубань", составляет 7 очков.
"Уфа" добилась 5-летней рассрочки на погашение долга в 105,6 млн рублей перед "Региональным фондом"
Футбольному клубу "Уфа" удалось добиться рассрочки по долгу перед АО "Региональный фонд" на пятилетний период.
Фото: ФК "Уфа"