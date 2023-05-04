Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм
Севилья
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Райо Вальекано
23:00
ВальядолидНе начат
Атлетик
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
21:45
БолоньяНе начат
Удинезе
21:45
НаполиНе начат

Бояринцев может возглавить саратовский "Сокол"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-главный тренер "Новосибирска" Денис Бояринцев может возглавить саратовский "Сокол".
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, решение по новому главному тренеру руководство саратовского клуба примет в пятницу, 5 мая. Одним из основных кандидатов на пост наставника волжан является бывший футболист "Спартака" Денис Бояринцев. Ближайшую игру с "Сахалинцем" саратовцы в последний раз проведут с Анатолием Мироновым в качестве исполняющего обязанности рулевого. Во главе с ним "Сокол" одержал три кряду победы с одинаковым счетом 1:0.

На этой неделе Бояринцев сложил с себя полномочия главного тренера "Новосибирска". Ожидается, что завтра "Сокол" официально объявит о прекращении сотрудничества с прежним наставником Евгением Харлачевым, оставившим пост "по семейным обстоятельствам".

"Сокол" уверенно лидирует в таблице группы 3 Второй лиги, опережая на 9 баллов "Динамо" из Брянска. Таким образом, велика вероятность возвращения саратовской команды в Первую лигу по итогам сезона.

Источник: Telegram-канал "ФНЛ с Ильевым"


Сокол Бояринцев ФНЛ Первая лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
"СЭ": глава департамента судейства Каманцев провел встречу с "Ростовом"
Камано: хочу выиграть титул перед уходом из "Локомотива"
Хавбек "Ростова" Тугарев: нужно изо всех сил стараться конкурировать с "Зенитом"
Агент: Мантуан очень хочет остаться в "Зените"
Мусаев – о работе в "Краснодаре": я выжал практически максимум возможного
"Чемпионат": "Ростов" не стал выкупать защитника сборной России Сильянова у "Локомотива" 1
Акинфеев: Дивеев всячески мешал нам попасть в финал Кубка и всячески мешает сыграть хоть один матч "на ноль" в РПЛ 1
Бояринцев может возглавить саратовский "Сокол"
Рианчо – о чемпионском коридоре "Зениту": со стороны игроков "Спартака" это был бы джентльменский и благородный поступок 5
Александр Мостовой: "Динамо" губит не работа тренера Йокановича, а возвеличивание молодежи, которая ничего не добилась 1
Metaratings: "Спартак" интересуется полузащитником аргентинского "Атлетико Тальерес" Гарро
Ярошик: на эмоциях, когда Газзаев нам пихал, мы в сердцах могли назвать его усатым. Но каждый день его никто не обзывал 1
Ари: я говорил Галицкому: "Давай ты станешь президентом России!" Он отвечал, что уже старый и сосредоточен на футболе
Уткин: сотрудник РФС сказал: "Акрон" всю малину нам испортил! Финал Кубка со "Спартаком" и без него – две разные вещи" 15
Пресс-служба "Локомотива": клуб не интересуется нападающим "Крыльев Советов" Шитовым, речи о летнем переходе нет