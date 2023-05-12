Клуб из Татарстана обратился с требованием наказать соперников из Махачкалы и присудить бело-голубым техническое поражение за то, что команда нарушила правило молодого футболиста. Напомним, в соответствии с пунктом регламента в сезоне-2022/23 в составе команды на поле обязан играть спортсмен 2001 года рождения или моложе.
Как сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц, дисциплинарный орган принял решение ограничиться штрафом в 25 тыс рублей и не применять более серьезные санкции. Таким образом, за 4 тура до финиша сезона "Динамо" сохранило за собой шестую строчку в таблице с 43 очками. Команда продолжает борьбу за зону "стыков", отставая от замыкающего топ-4 "Енисея" на 5 баллов.
Источник: "Матч ТВ"
Махачкалинское "Динамо" не лишат очков за нарушение правила "молодого футболиста" в матче Первой лиги с КАМАЗом
"Динамо" из Махачкалы не будут лишать очков за несоблюдение правила "молодого игрока" в матче очередного тура Первой лиги с КАМАЗом из Набережных Челнов.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала