"Кержаков - кандидат на пост главного тренера "Волгаря"? Это информация не из нашего клуба. Ничего не могу сказать по этому поводу. Не знаю и не отслеживаю, кто и о чем пишет в интернете. Обращайтесь к тому, кто это сказал", - цитирует Никитина Sport24.
Последним местом работы Александра Кержакова в качестве главного тренера была кипрская "Кармиотисса". Российский специалист руководил командой с февраля по апрель 2023 года. Также в послужном списке 40-летнего наставника числятся российские команды, такие как "Томь" и "Пари Нижний Новгород".
Напомним, ранее стало известно, что "Волгарь" отправил в отставку с поста главного тренера Андраника Бабаяна. Позднее в СМИ появилась информация, что Кержаков может занять освободившееся место наставника астраханского клуба.
Генеральный директор "Волгаря": Кержаков - кандидат на пост главного тренера? Не отслеживаю, о чем пишут в интернете
Гендиректор "Волгаря" Андрей Никитин прокомментировал слухи, что Александр Кержаков может стать главным тренером астраханского клуба.
Фото: РПЛ