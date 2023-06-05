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Сангаре: заслуга Парфенова в том, что он создал единую атмосферу в "Родине"

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Вратарь "Родины" Дэвид Сангаре оценил работу российского специалиста Дмитрия Парфенова, который возглавляет московскую команду.
Фото: "Матч ТВ"
– Парфенов как тренер — требовательный. Он поставил футбол, который раскрывает сильные качества игроков. Но главная его заслуга в том, что он создал атмосферу, когда мы все заодно. Все хотят играть, все амбициозны, но вот у нас три вратаря, включая меня: сыграли почти поровну в сезоне. Конкуренция максимальная. Но никаких обид или такого, что в тайне надеемся на ошибку другого, – передает слова Сангаре Sport24.

48-летний Дмитрий Парфенов стал главным тренером московской "Родины" в июне 2022 года. Действующее соглашение российского специалиста со столичным клубом рассчитано до конца сезона 2022-2023.

По итогам прошедшего розыгрыша Первой лиги "Родина" заработала 50 баллов. Она заняла 5-е место в турнирной таблице, но получила возможность участвовать в стыковых матчах за выход в Российскую Премьер-Лигу. Чтобы получить путевку в высший дивизион, команде Дмитрия Парфенова необходимо по сумме 2-матчевого противостояния победить нижегородский "Пари НН". Данные клубы сыграют в очных поединках 7 и 10 июня 2023 года.


Родина Парфенов Сангаре
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