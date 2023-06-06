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Гендиректор "Севастополя": мы живем в нашей стране и являемся гражданами РФ. Никаких исключений из УЕФА и ФИФА не боимся

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Генеральный директор "Севастополя" Валерий Чалый прокомментировал включение двух крымских клубов в число участников Второй лиги в сезоне-2023/24.
Фото: ФК "Севастополь"
Сегодня стало известно, что "Севастополь" и ялтинский "Рубин" прошли лицензирование ФНЛ-1 и дебютируют в дивизионе "Б" Второй лиги в новом сезоне.

– Эмоции самые положительные! Мы долго этого ждали и приложили много усилий, чтобы пройти аттестацию, и сделали это за короткий срок. Надеемся на дальнейшее развитие футбола в Севастополе, Крыму. Мы будем участвовать во Второй лиге, группе "Б". Мы живем в нашей стране и являемся гражданами России, и никаких исключений из УЕФА и ФИФА мы не боимся, – приводит слова Чалого Sport24.

6 июня пресс-служба РФС сообщила о том, что ялтинский "Рубин" прошел лицензирование и получил право выступать в дивизионе "Б" Второй лиги. Ранее аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги получил "Севастополь". Таким образом, в следующем сезоне сразу два крымских клуба дебютируют в соревнованиях, проводимых под эгидой РФС.

В сезоне-2023/24 ялтинский "Рубин" и "Севастополь" возьмут старт в дивизионе Б Второй лиги. Представителей Крыма могло стать три, однако симферопольская "Таврия" не успела своевременно подать документы на прохождение лицензирования. По слухам, причиной стало нежелание президента клуба покидать территориальные соревнования Республики Крым и боязнь лишиться бюджетного финансирования.


Севастополь Рубин ФНЛ
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