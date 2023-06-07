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Голкипер "Родины" Сангаре: не жалею, что ушел из "Динамо" - может, скоро на одном уровне играть будем

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Вратарь "Родины" Дэвид Сангаре рассказал, что не жалеет об уходе из столичного "Динамо".
Фото: социальные сети
- Может, в следующем сезоне мы будем на одном уровне играть - тогда вообще о чем жалеть? Считаю, правильно остался в "Динамо" в 2020-м и логично ушел год назад. И то, и другое было необходимо. Почему "Родина"? Я искал команду ФНЛ, у которой есть четкие цели и где можно получать практику и прогрессировать.

Российский вратарь с малийскими корнями Дэвид Сангаре является воспитанником академии московского "Динамо". В июле прошлого года голкипер на правах свободного агента перебрался в "Родину". В минувшем сезоне на счету Сангаре 24 матча, в которых он пропустил 23 мяча и 10 раз оставил свои ворота "сухими". "Родина" по итогам сезона заняла пятое место в турнирной таблице Первой лиги. Московской команде не хватило 4 очков, чтобы попасть в зону стыковых матчей за право бороться за выход в РПЛ.

Источник: Sport24


Сангаре Родина Динамо
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