Матчи Скрыть

Экс-президент "Торпедо" Маслов – о возможном назначении на пост гендиректора "Шинника": я вам не скажу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-президент "Торпедо" Денис Маслов отреагировал на слухи о том, что он является претендентом на пост гендиректора "Шинника".
Фото: ФК "Торпедо"
– Я могу возобновить работу в одном из клубов Первой лиги? Я вам не скажу, – приводит слова Маслова "Евро-Футбол.Ру".

Ранее Маслов занимал руководящие должности в "Нижнем Новгороде", самарских "Крыльях", пермском "Амкаре" и московском "Торпедо". Год назад он сложил с себя полномочия президента московского клуба. По итогам сезона-2021/22 Маслов получил награду лучшего менеджера Первой лиги. В должности президента "Торпедо" прошлым летом его сменил Илья Геркус.

"Шинник" финишировал на седьмой строчке в итоговой таблице Первой лиги. В настоящее время ярославский клуб ведет поиск подходящего кандидата на пост генерального директора. В конце сезона ярославскую команду покинул Вадим Евсеев, который пошел "на повышение" в другой клуб из Черноземья - воронежский "Факел". Под руководством Евсеева "Факел" одержал минимальную победу в большинстве над "Енисеем" в Красноярске со счетом 1:0 и имеет высокие шансы сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Ответная стыковая игра состоится в субботу, 10 июня, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.


Торпедо Шинник Маслов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Бензема – о переходе в "Аль-Иттихад": я мусульманин, а Саудовская Аравия – мусульманская страна. Я хотел здесь жить
Зарема Салихова – Радимову: предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова "Клоун" 2
Гранат – о Суперфинале Кубка России: у ЦСКА чуть больше шансов взять трофей, ведь матч пройдет в Москве эксклюзив
Экс-президент "Торпедо" Маслов – о возможном назначении на пост гендиректора "Шинника": я вам не скажу
Сборная Уругвая – первый финалист молодежного чемпионата мира U-20
62 тыс болельщиков собрались на стадионе в Джидде для приветствия звездного новичка "Аль-Иттихада" Карима Бензема
Экс-гендиректор "Рубина" Сайманов: уверен, что и со Слуцким мы 100% вернулись бы в РПЛ
Холанд – о финале ЛЧ с "Интером": мы провели фантастический сезон и теперь хотим завершить его наилучшим образом 1
Кавазашвили: "Спартак" ошибся, отпустив Глушенкова. Он талантливее Зиньковского 2
Радимов: Зареме, которая заканчивала школу тогда, когда мне КДК "пятерку" выписывал, пора отставить слезы по судейству 7
Официально: португальский полузащитник Ламейра стал первым новичком "Балтики"
Капитан "Вест Хэма" Райс – лучший футболист сезона-2022/23 в Лиге конференций УЕФА
"Матч ТВ" назначил комментаторов на Суперфинал Кубка России "Краснодар" – ЦСКА 3
Капитану "Фиорентины" Бираги наложили 8 швов из-за рассечения головы от брошенного стакана в финале Лиги конференций
Игорь Федотов: есть смысл наказать Джикию на большее количество матчей, а 250 тыс рублей пускай отнесет в детский дом