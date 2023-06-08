– Я могу возобновить работу в одном из клубов Первой лиги? Я вам не скажу, – приводит слова Маслова "Евро-Футбол.Ру".
Ранее Маслов занимал руководящие должности в "Нижнем Новгороде", самарских "Крыльях", пермском "Амкаре" и московском "Торпедо". Год назад он сложил с себя полномочия президента московского клуба. По итогам сезона-2021/22 Маслов получил награду лучшего менеджера Первой лиги. В должности президента "Торпедо" прошлым летом его сменил Илья Геркус.
"Шинник" финишировал на седьмой строчке в итоговой таблице Первой лиги. В настоящее время ярославский клуб ведет поиск подходящего кандидата на пост генерального директора. В конце сезона ярославскую команду покинул Вадим Евсеев, который пошел "на повышение" в другой клуб из Черноземья - воронежский "Факел". Под руководством Евсеева "Факел" одержал минимальную победу в большинстве над "Енисеем" в Красноярске со счетом 1:0 и имеет высокие шансы сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. Ответная стыковая игра состоится в субботу, 10 июня, на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже.
Экс-президент "Торпедо" Маслов – о возможном назначении на пост гендиректора "Шинника": я вам не скажу
Экс-президент "Торпедо" Денис Маслов отреагировал на слухи о том, что он является претендентом на пост гендиректора "Шинника".
Фото: ФК "Торпедо"