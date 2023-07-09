- Опытный тренер, и с Гаджиевым у него хорошие отношения. Это хорошее приобретение для команды. У "Динамо", наверное, задача выйти в высшую лигу, а эту задачу может выполнить только опытный тренер. В этом году "Динамо" подбиралось к РПЛ. Команда у них хорошая, поэтому в следующем сезоне могут выйти в Премьер-лигу, - передает слова Тарханова Metaratings.ru.
Ранее официальный телеграм-канал выступающего в Первой лиге махачкалинского "Динамо" объявил о назначении на пост главного тренера 70-летнего туркменского специалиста Курбана Бердыева, который ранее становился в РПЛ чемпионом с казанским "Рубином", выигрывал медали национального первенства России с "Ростовом" и успешно выступал с этими клубами в Лиге чемпионов УЕФА. Предыдущим клубом Бердыева стал "Сочи", который специалист покинул после 2 побед и 3 поражений в 5 матчах.
Махачкалинское "Динамо" в прошедшем сезоне набрало 46 очков в 34 матчах Первой лиги и заняло восьмое место, на 4 очка отстав от сыгравшей в стыковых матчах московской "Родины".
Тарханов: Бердыев - хорошее приобретение для махачкалинского "Динамо". В следующем сезоне могут выйти в РПЛ
Экс-главный тренер ЦСКА и "Крыльев Советов" Александр Тарханов прокомментировал назначение Курбана Бердыева на должность наставника "Динамо" из Махачкалы.
Фото: ФК "Сочи"