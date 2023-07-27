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Талалаев – об игре с "Торпедо": вы думаете, что каждый матч будет для меня принципиальным?

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Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев ответил на вопрос о том, стала ли игра против столичного "Торпедо" во 2-м туре Первой лиги для него принципиальной.
Фото: РИА Новости
– Удовлетворение, сатисфакцию за увольнение я уже получил в предыдущей игре. Сейчас мы просто готовились к матчу с качественной командой. Если посмотреть, я проработал уже во многих командах, в половине (РПЛ) — неужели вы думаете, что каждый матч будет для меня принципиальным?

Матч второго тура Первой лиги (сезон 2023-2024) между подмосковными "Химками" и столичным "Торпедо" состоялся 24 июля 2023 года. Команда Андрея Талалаева потерпела поражение от "автозаводцев" со счетом 1:2. Отметим, что в первом туре соревнования красно-черные также проиграли – "Тюмени" со счетом 1:3.

Ранее Андрей Талалаев возглавлял московское "Торпедо". 50-летний российский специалист работал в стане "автозаводцев" с октября 2022 года по март 2023 года.

Источник: "РБ Спорт"


Торпедо Химки Талалаев
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