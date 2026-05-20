Лондонский клуб впервые за девять лет выиграл чемпионат Англии

Арсенал " стал чемпионом Англии сезона-2025/2026.

Команда Микеля Артеты гарантировала себе первое место после того, как "Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Борнмутом" - 1:1.



Таким образом, впервые за девять лет титул АПЛ выиграл клуб из Лондона. Последней столичной командой, побеждавшей в чемпионате Англии, был "Челси" в сезоне-2016/2017. После этого шесть чемпионств подряд забрал "Манчестер Сити", а ещё два раза сильнейшим становился "Ливерпуль".



Для "Арсенала" это первое чемпионство со времён легендарного сезона-2003/2004, когда команда Арсена Венгера прошла весь чемпионат без поражений.