Лондонский клуб впервые за девять лет выиграл чемпионат Англии

"Арсенал" стал чемпионом Англии сезона-2025/2026.
Фото: Getty Images
Команда Микеля Артеты гарантировала себе первое место после того, как "Манчестер Сити" потерял очки в матче с "Борнмутом" - 1:1.

Таким образом, впервые за девять лет титул АПЛ выиграл клуб из Лондона. Последней столичной командой, побеждавшей в чемпионате Англии, был "Челси" в сезоне-2016/2017. После этого шесть чемпионств подряд забрал "Манчестер Сити", а ещё два раза сильнейшим становился "Ливерпуль".

Для "Арсенала" это первое чемпионство со времён легендарного сезона-2003/2004, когда команда Арсена Венгера прошла весь чемпионат без поражений.

