– Нам нужен такой опытный голкипер, как Джанаев. Он будет усилением для команды. Мы не против, если он перейдет к нам. Но мы не ведем переговоры с ним. Этот вопрос обсуждается только внутри клуба. Насколько знаю, у Джанаева есть предложения от клубов РПЛ. Если с ними вопрос не решится, тогда можем рассматривать его кандидатуру.
На днях в СМИ появилась информация о том, что махачкалинское "Динамо" хочет заполучить голкипера Сослана Джанаева. По слухам, в услугах российского футболиста заинтересован лично главный тренер команды из Дагестана Курбан Бердыев, который ранее уже работал с ним в нескольких клубах РПЛ.
36-летний Сослан Джанаев в настоящее время является свободным агентом. Его предыдущей командой был "Сочи". Этим летом соглашение между вратарем и южанами подошло к концу. Стороны решили не продлевать сотрудничество. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Джанаев принял участие в девяти матчах. Сослан оформил три сухаря и пропустил 19 мячей.
Источник: Sport24
Президент махачкалинского "Динамо": нам нужен такой опытный голкипер, как Джанаев.
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что его команда заинтересована в подписании российского вратаря Сослана Джанаева.
Фото: "Чемпионат"