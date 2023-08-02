– У Андрея Викторовича жесткий, требовательный стиль — и это нужно. У Талалаева было понятно, что если идет тренировочный процесс, то надо тренироваться, а главный там Андрей Викторович — все это понимали. Улыбаться можно, но по случаю — когда Андрей Викторович разрешал, говорил — вот сейчас можно пошутить.
50-летний Талалаев в настоящее время является главным тренером подмосковных "Химок". 13 октября 2022 года Андрей Викторович стал наставником столичного "Торпедо". Однако уже 22 марта 2023 года он покинул стан "автозаводцев". Примечательно, что по итогам минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги и "Химки", и "Торпедо", вылетели в Первую лиги.
Во главе "Торпедо" сейчас находится Жозеп Клотет. Он занял должность наставника московского клуба 28 марта текущего года. Действующий контракт 46-летнего испанского специалиста с "автозаводцами" рассчитан до июня 2025 года.
Источник: "РБ Спорт"
Кутепов – о работе с Талалаевым: у него жесткий и требовательный стиль. Улыбаться можно, но по случаю
Бывший защитник московского "Торпедо" Илья Кутепов поделился мыслями о совместной работе с Андреем Талалаевым в стане "автозаводцев".
Фото: "Чемпионат"