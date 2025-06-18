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Рожков признался, что хотел поменять фамилию на Роналду

Защитник "Рубина" Илья Рожков в детстве хотел поменять фамилию на Роналду.
Фото: ФК "Рубин"
"Очень хотел быть похожим на Роналду. Потому что он – топ-1. Когда был маленьким, подошел к родителям и сказал: "Папа, мама, я хочу поменять фамилию". На Роналду! Родители сразу: "Ты чего, совсем, что ли?" Сейчас смеемся, но тогда им, наверное, было не до смеха", - сказал Рожков "Спортсу".

Рожков в минувшем сезоне РПЛ провел 27 матчей, в которых забил два гола и отдал один ассист. Зимой защитник мог перейти в московское "Динамо", но в итоге продлил контракт с казанским клубом. Футболист является воспитанником "Рубина" и не выступал за другие команды на взрослом уровне.

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