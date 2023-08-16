"Когда увидел метро в Москве, когда только стали спускаться… Мы с Берто [помощник Клотета в московском клубе] подумали, что едем на другой конец Земли, в Австралию! Метро в Москве не только красивое, но и безопасное. В родной мне Барселоне туда лучше не спускаться", — сказал Клотет.
46-летний Клотет завершил игровую карьеру в 21 год из-за травмы. Автозаводцы под его руководством провели 15 матчей, из которых выиграли три, единожды сыграли вничью и 11 проиграли. Сейчас московская команда выступает в Первой лиге, где по итогам пяти сыгранных туров располагается на восьмом месте, отставая от лидирующего "Акрона" на пять очков.
Источник: Sport24.
Клотет: когда впервые спустился в Москве в метро, показалось, что едем в Австралию
Главный тренер "Торпедо" Жозеп Клотет рассказал о своих впечатлениях от московского метро.
Фото: ФК "Торпедо"