"Мотивации у меня достаточно. Хочется добиться как можно большего — в первую очередь вернуть "Велес" в Первую лигу", — сказал Кутепов.
Отметим, что московская команда вылетела из Первой лиги по итогам прошлого сезона. В нынешнем сезоне коллектив Евгения Бушманова занимает в турнирной таблице пятое место, набрав в восьми матчах 12 очков. Отметим, что Бушманов работал с Кутеповым во второй команде московского "Спартака".
Источник: Sport24.
Кутепов — о целях в "Велесе": в первую очередь вернуть команду в Первую лигу
Защитник "Велеса" Илья Кутепов рассказал, какие цели ставит перед собой в новой команде.
Фото: ФК "Торпедо"