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Кутепов — о целях в "Велесе": в первую очередь вернуть команду в Первую лигу

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Защитник "Велеса" Илья Кутепов рассказал, какие цели ставит перед собой в новой команде.
Фото: ФК "Торпедо"
"Мотивации у меня достаточно. Хочется добиться как можно большего — в первую очередь вернуть "Велес" в Первую лигу", — сказал Кутепов.

Отметим, что московская команда вылетела из Первой лиги по итогам прошлого сезона. В нынешнем сезоне коллектив Евгения Бушманова занимает в турнирной таблице пятое место, набрав в восьми матчах 12 очков. Отметим, что Бушманов работал с Кутеповым во второй команде московского "Спартака".

Источник: Sport24.


Кутепов Велес
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