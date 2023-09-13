- У меня уже три паспорта - не получится получить четвертый! Если бы была возможность, я бы попробовал. Но у меня уже есть паспорта Венесуэлы, Колумбии, а скоро получу испанский, - передает слова Понсе Metaratings.ru.
26-летний венесуэльский нападающий Андрес Понсе впервые приехал в Россию в качестве игрока в 2018 году, его первым клубом стал махачкалинский "Анжи". Далее форвард выступал за грозненский "Ахмат" и волгоградский "Ротор". В 70 матчах в РПЛ на счету Понсе 10 голов и 4 голевых передачи.
Напомним, полузащитники петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо 24 февраля 2023 года по указу Президента РФ получили российское гражданство.
Форвард "Акрона" Понсе: у меня уже три паспорта - не получится получить российский
Нападающий тольяттинского "Акрона" Андрес Понсе поделился информацией о том, почему он не планирует получать паспорт Российской Федерации.
Фото: ФК "Акрон"