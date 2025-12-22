Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
4 - 0 4 0
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

Батраков: говорят о "ПСЖ", "Интере" и "Барселоне", но до этого еще далеко

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков поделился своим отношением к разговорам о возможном продолжении карьеры в Европе.
Фото: ФК "Локомотив
По словам футболиста, он старается не обращать внимания на подобные обсуждения и сосредотачивается на текущей работе. Батраков отметил, что в медиапространстве его уже регулярно отправляют в различные зарубежные клубы, однако реальной конкретики на данный момент нет, и будущее остается неопределенным даже для него самого.

- Я просто стараюсь не забивать этим голову. Никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о "ПСЖ", "Монако", "Интере" или "Барселоне", а на самом деле до этого еще далеко, - цитирует игрока "СЭ".

20-летний футболист является воспитанником "Локомотива" и в текущем сезоне демонстрирует высокую результативность. Он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач, став одним из лидеров команды.

"Локомотив" по итогам 18 туров имеет в активе 37 баллов и замыкает тройку лидеров чемпионата России. На первой строчке с 40 очками идет "Краснодар".

