По словам футболиста, он старается не обращать внимания на подобные обсуждения и сосредотачивается на текущей работе. Батраков отметил, что в медиапространстве его уже регулярно отправляют в различные зарубежные клубы, однако реальной конкретики на данный момент нет, и будущее остается неопределенным даже для него самого.
- Я просто стараюсь не забивать этим голову. Никто не знает, где я буду через полгода. Даже я сам. Говорят о "ПСЖ", "Монако", "Интере" или "Барселоне", а на самом деле до этого еще далеко, - цитирует игрока "СЭ".
20-летний футболист является воспитанником "Локомотива" и в текущем сезоне демонстрирует высокую результативность. Он провел 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач, став одним из лидеров команды.
"Локомотив" по итогам 18 туров имеет в активе 37 баллов и замыкает тройку лидеров чемпионата России. На первой строчке с 40 очками идет "Краснодар".
Батраков: говорят о "ПСЖ", "Интере" и "Барселоне", но до этого еще далеко
