"Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи", — сказал Евсеев.
Напомним, краснодарскую команду Евсеев возглавил по ходу сезона, который он начал в качестве главного тренера "Факела". В прошлом сезоне он сохранил воронежскую команду в РПЛ, а в нынешнем попытается сделать аналогичное с "Кубанью", но уже в Первой лиге.
Источник: "РБ Спорт".
Евсеев: меня зовут только в проблемные команды. Хотелось бы поработать в клубе, которые ставит другие задачи
Главный тренер "Кубани" Вадим Евсеев признался, что хотел бы поработать в команде, ставящей перед собой высокие задачи.
Фото: СЭ