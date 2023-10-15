Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Грузия
16:00
КипрНе начат
Чехия
19:00
Фарерские островаНе начат
Швейцария
19:00
БеларусьНе начат
Норвегия
21:45
ИспанияНе начат
Румыния
21:45
АндорраНе начат
Польша
21:45
МолдоваНе начат
Косово
Перенесён
Израиль
Уэльс
21:45
ХорватияНе начат
Турция
21:45
ЛатвияНе начат

Евсеев: меня зовут только в проблемные команды. Хотелось бы поработать в клубе, которые ставит другие задачи

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Кубани" Вадим Евсеев признался, что хотел бы поработать в команде, ставящей перед собой высокие задачи.
Фото: СЭ
"Меня не приглашают в команды-лидеры. Только туда, где есть проблемы. Хотелось бы, конечно, поработать там, где нужно решать другие задачи", — сказал Евсеев.

Напомним, краснодарскую команду Евсеев возглавил по ходу сезона, который он начал в качестве главного тренера "Факела". В прошлом сезоне он сохранил воронежскую команду в РПЛ, а в нынешнем попытается сделать аналогичное с "Кубанью", но уже в Первой лиге.

Источник: "РБ Спорт".


Евсеев Кубань
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится