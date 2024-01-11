– Позвать Мостового в штаб Тихонова? Это надо уже спрашивать у главного тренера. Лично я хотел бы видеть Александра в штабе, — цитирует Федосеева “РБ Спорт”.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Александр Мостовой может стать главным тренером “Енисея”. Однако на днях на данную должность был назначен Андрей Тихонов.
Напомним, красноярский “Енисей” после 20 туров Первой лиги имеет в собственном активе 24 очка. Он занимает десятое место в турнирной таблице.
Гендиректор “Енисея”: я хотел бы видеть Мостового в штабе Тихонова
Генеральный директор “Енисея” Дмитрий Федосеев высказался о возможном приглашении экс-игрока сборной России Александра Мостового в штаб тренера команды Андрея Тихонова.
Фото: "Матч ТВ"