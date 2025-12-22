Матчи Скрыть

Орлов назвал тренера РПЛ, которого он сравнивает с Лобановским

Комментатор Геннадий Орлов оценил работу Андрея Талалаева в "Балтике".
Фото: ФК "Балтика"
"Вот кто знал этого Максима Петрова? И вот прошло полгода, а его уже за 100 млн рублей "Локо" покупает. Это говорит о том, что Талалаев раскрывает людей. Дай бог ему здоровья, он очень хороший парень. Я его сравниваю с Лобановским", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 25 матчей, одержала 12 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. На данный момент калининградский клуб находится на пятом месте в РПЛ.

Валерий Лобановский вместе с киевским "Динамо" 8 раз становился чемпионом СССР, 6 раз выигрывал Кубок СССР, 2 раза - Кубок европейских чемпионов.

