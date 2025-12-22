"Пример Алексея показывает нашим российским пацанам, что можно добиваться больших результатов и в условиях современного российского футбола! Для этого нужно "пахать" на тренировках, верить в себя и в команду, в которой играешь!" - сказал Нагорных.
Напомним, сегодня ночью стало известно имя лучшего футболиста страны по итогам уходящего 2025 года. Им стал атакующий полузащитник сборной России и московского "Локомотива" Алексей Батраков.
В этом году 20-летний хавбек провел в составе красно-зеленых 46 матчей, в которых записал на свой счет 21 забитый мяч и 11 голевых передач.
Источник: "СЭ"
Нагорных: пример Батракова показывает нашим пацанам, что можно добиваться больших результатов
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных отреагировал на победу Алексея Батракова в ежегодной премии "Лучший футболист года России".
Фото: ФК "Локомотив"