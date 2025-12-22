Матчи Скрыть

"Зимой мы его точно не отпустим". В "Динамо" Мх рассказали о будущем своего игрока

Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос о планах на хавбека команды Джавада Хоссейннеджада.
"По Джаваду всегда есть разговоры, какие-то клубы спрашивают о нем, но не более. Конкретики нет. Зимой мы его точно не отпустим. На сборы Джавад поедет с "Динамо", он наш игрок", - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Джавад Хоссейннеджад, выступающий на позиции атакующего полузащитника, пополнил состав "Динамо" из Махачкалы летом прошлого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2027 года. В текущем сезоне 22-летний футболист сборной Ирана провел за махачкалинскую команду 25 матчей в РПЛ и Кубке России, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

