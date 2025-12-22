Газзаев высказался о слухах про его возвращение в "Динамо"

"Самую точную информацию даст руководство московского "Динамо", - сказал Газзаев "РИА Новости Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Газзаев может занять должность генерального директора или председателя совета директоров "Динамо".
Российский специалист являлся игроком и тренером бело-голубых. Под его руководством команда провела 140 матчей, одержала 65 побед, 34 раза сыграла вничью и потерпела 41 поражение.
Фото: "Чемпионат"