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Главный тренер тульского "Арсенала" Сторожук объявил о переходе Александра Зуева

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Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук объявил о подписании Александра Зуева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Информация о переходе Зуева правдива. Александр — игрок "Арсенала"! Конечно, мы на него рассчитываем. Посмотрим, будет ли он игроком основного состава. Если будет выполнять требования лучше конкурентов, будет играть", - цитирует Сторожука "Чемпионат".

Ранее Зуев выступал за "Химки", "Спартак", "Ростов", "Крылья Советов" и "Рубин". Первую половину текущего сезона Александр провел за сербский "ИМТ" и отметился одной голевой передачей в 13-ти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 900 тысяч евро. "Арсенал" после 20-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на два очка.

Арсенал Тула Зуев Сторожук
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