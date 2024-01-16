"Информация о переходе Зуева правдива. Александр — игрок "Арсенала"! Конечно, мы на него рассчитываем. Посмотрим, будет ли он игроком основного состава. Если будет выполнять требования лучше конкурентов, будет играть", - цитирует Сторожука "Чемпионат".
Ранее Зуев выступал за "Химки", "Спартак", "Ростов", "Крылья Советов" и "Рубин". Первую половину текущего сезона Александр провел за сербский "ИМТ" и отметился одной голевой передачей в 13-ти матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 900 тысяч евро. "Арсенал" после 20-ти сыгранных туров занимает пятую строчку в турнирной таблице Первой Лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на два очка.
Главный тренер тульского "Арсенала" Сторожук объявил о переходе Александра Зуева
Главный тренер тульского "Арсенала" Александр Сторожук объявил о подписании Александра Зуева.
Фото: ФК "Крылья Советов"