"За последние 20-30 лет Курбан Бекиевич не получал такой маленькой зарплаты. Причём кратно. Не на 20 копеек, а кратно меньше. Он, наверное, забыл то время, когда ему платили такие деньги, ха-ха. Он уровнем выше нашей команды, но просто пашет, любит этот процесс и очень сильно нам помогает", - заявил Гаджиев.
Напомним, Курбан Бердыев руководит махачкалинским "Динамо" с 9-го июля 2023-го года, сменив на своем посту серба Горана Алексича. Последним местом работы экс-чемпиона России во главе "Рубина" в РПЛ был "Сочи". Под руководством Курбана Бердыева "Динамо" ушло на зимний перерыв в статусе лидера Первой лиги.
В активе клуба из столицы Дагестана 37 очков после 20-ти матчей. Однако отрыв "Динамо" от 5-го места, на котором расположился тульский "Арсенал", составляет всего 2 очка.
Источник: "РБ Спорт"
Гаджиев - о зарплате Бердыева в "Динамо" Махачкала: последние 20-30 лет он не получал так мало
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев поделился информацией о размере зарплаты главного тренера команды Курбана Бердыева.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала