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23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Генич сделал прогноз на матч Германии и Кот-д'Ивуара

Константин Генич поделился прогнозом на матч Германии и Кот-д'Ивуара в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
По мнению Генича, обе команды могут сыграть смело впереди, поскольку уже стартовали на турнире с побед и находятся в комфортной ситуации перед очным противостоянием.

- От команд, у которых уже есть по 3 очка, жду футбол в атаку с забитыми мячами. Предпосылки для этого есть. Мой прогноз - "обе забьют и тотал больше 2,5, - приводит слова Генича "РБ Спорт".

Матч состоится вечером 20 июня. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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