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"Акрон" объявил об уходе полузащитника

Полузащитник Константин Марадишвили покинул "Акрон" после завершения срока действия контракта.
Фото: ФК "Акрон"
О расставании с 25-летним футболистом тольяттинский клуб сообщил в своём официальном телеграм-канале. В клубе поблагодарили игрока за время, проведённое в команде, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах.

Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. Помимо армейского клуба, полузащитник по ходу карьеры выступал за "Локомотив" и "Пари НН".

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