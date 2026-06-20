О расставании с 25-летним футболистом тольяттинский клуб сообщил в своём официальном телеграм-канале. В клубе поблагодарили игрока за время, проведённое в команде, и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.
В минувшем сезоне хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах.
Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. Помимо армейского клуба, полузащитник по ходу карьеры выступал за "Локомотив" и "Пари НН".
"Акрон" объявил об уходе полузащитника
Полузащитник Константин Марадишвили покинул "Акрон" после завершения срока действия контракта.
Фото: ФК "Акрон"