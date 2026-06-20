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0 - 1 0 1
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5 - 1 5 1
ШвецияЗавершен
Германия
23:00
Кот-д`ИвуарНе начат

Нидерланды повторили достижение Бразилии, Германии и Аргентины на чемпионатах мира

Сборная Нидерландов вписала своё имя в историю чемпионатов мира.
Фото: ФИФА
Во время матча второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Швеции "оранжевые" преодолели отметку в 100 забитых мячей на мировых первенствах, сообщает Squawka.

Ранее рубеж в 100 голов на чемпионатах мира покорялся лишь семи национальным командам. В этот список входят сборные Бразилии, Германии, Аргентины, Франции, Италии, Испании и Англии.

На момент публикации встречи команда Нидерландов уверенно ведёт в счёте - 3:0.

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