Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Шотландия
0 - 1 0 1
МароккоЗавершен
Бразилия
3 - 0 3 0
ГаитиЗавершен
Турция
0 - 1 0 1
ПарагвайЗавершен
Нидерланды
5 - 1 5 1
ШвецияЗавершен
Германия
0 - 1 0 1
Кот-д`Ивуар1 тайм

Нидерланды забили пять голов в ворота сборной Швеции на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов нанесла поражение Швеции во втором туре ЧМ-2026.
Фото: ФИФА
Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу "оранжевых". Брайан Бробби уже к 17-й минуте оформил дубль и обеспечил своей команде комфортное преимущество. После перерыва ещё дважды отличился Коди Гакпо, а незадолго до финального свистка пятый мяч в ворота шведов отправил Крисенсио Саммервилл.

Сборная Швеции смогла ответить лишь одним голом - на 59-й минуте отличился Энтони Эланга.

Благодаря победе команда Нидерландов набрала четыре очка и вышла на первое место в группе F. Шведы с тремя баллами располагаются на второй строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится