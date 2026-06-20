Нидерланды забили пять голов в ворота сборной Швеции на ЧМ-2026

Сборная Нидерландов нанесла поражение Швеции во втором туре ЧМ-2026.

Фото: ФИФА

Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу "оранжевых". Брайан Бробби уже к 17-й минуте оформил дубль и обеспечил своей команде комфортное преимущество. После перерыва ещё дважды отличился Коди Гакпо, а незадолго до финального свистка пятый мяч в ворота шведов отправил Крисенсио Саммервилл.



Сборная Швеции смогла ответить лишь одним голом - на 59-й минуте отличился Энтони Эланга.



Благодаря победе команда Нидерландов набрала четыре очка и вышла на первое место в группе F. Шведы с тремя баллами располагаются на второй строчке.