ФИФА назвала лучшего игрока матча Нидерланды - Швеция

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо был признан лучшим игроком матча со Швецией во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Форвард внёс ключевой вклад в крупную победу команды Рональда Кумана со счётом 5:1. В первом тайме Гакпо отметился результативной передачей на Брайана Бробби, а после перерыва дважды поразил ворота соперника.



После двух туров "оранжевые" с четырьмя очками возглавляют группу F. Швеция набрала три балла, Япония имеет одно очко, а Тунис пока остаётся без набранных очков.