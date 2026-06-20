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Кот-д`Ивуар1 тайм

ФИФА назвала лучшего игрока матча Нидерланды - Швеция

Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо был признан лучшим игроком матча со Швецией во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: ФИФА
Форвард внёс ключевой вклад в крупную победу команды Рональда Кумана со счётом 5:1. В первом тайме Гакпо отметился результативной передачей на Брайана Бробби, а после перерыва дважды поразил ворота соперника.

После двух туров "оранжевые" с четырьмя очками возглавляют группу F. Швеция набрала три балла, Япония имеет одно очко, а Тунис пока остаётся без набранных очков.

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