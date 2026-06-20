"Зенит" пригрозил Венделу крупным штрафом. Футболист пока не собирается возвращаться в Россию



Полузащитник " Зенита " Вендел вновь оказался в центре внимания из-за своего отсутствия в расположении команды.

Фото: ФК "Зенит"

По данным телеграм-канала Mash на спорте, бразилец не прибыл на медосмотр и пропустил начало летних сборов петербургского клуба.



Источник сообщает, что хавбек остаётся в Бразилии и пока не планирует возвращаться. В связи с этим руководство сине-бело-голубых готово применить к футболисту серьёзные финансовые санкции.



Сообщается, что в "Зените" рассматривают вариант со штрафом в размере 100 тысяч евро за каждый день отсутствия игрока. По такой же схеме Вендел был наказан после одного из предыдущих опозданий. Утверждается, что за жёсткую позицию по этому вопросу выступает главный тренер команды Сергей Семак.