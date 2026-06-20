Булыкин назвал фаворита матча Германия - Кот-д'Ивуар

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- Немцы в первом матче показали, что они с самого начала хорошо настроены и являются организованной и дисциплинированной немецкой машиной, - приводит слова Булыкина "Спорт-Экспресс"

По мнению эксперта, европейская команда подходит к предстоящей встрече мундиаля в статусе фаворита.В первом туре сборная Германии разгромила Кюрасао со счётом 7:1, а команда Кот-д'Ивуара взяла верх над Эквадором - 1:0. Очная встреча соперников состоится 20 июня и начнётся в 23:00 по московскому времени.