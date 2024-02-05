"Клубу нет смысла их удерживать, поскольку Рыбчинский и Куликов получали мало игровой практики. Ребятам надо развиваться. Конечно, "Торпедо" – это не их уровень. Нужно было искать более подходящий вариант. В РПЛ Куликов и Рыбчинский точно не затерялись бы. Они могли бы запросто играть в команде второй восьмерки Премьер-Лиги", - заявил Наумов.
Ранее сообщалось, что московское "Торпедо" проявляет интерес к полузащитникам "Локомотива" Дмитрию Рыбчинскому и Даниилу Куликову. Контракты обоих футболистов с "железнодорожниками" подходят к концу летом 2024-го года. Рыбчинский в первой половине сезона принял участие в 8-ми матчах РПЛ. На счету Куликова 4 игры в чемпионате.
В 20-ти матчах Первой лиги московское "Торпедо" набрало 27 очков. Перед стартом весенней части сезона команда располагается на 8-м месте в турнирной таблице.
Источник: "РБ Спорт"
Наумов: "Торпедо" – не уровень Рыбчинского и Куликова
Экс-президент "железнодорожников" Николай Наумов высказался о возможных трансферах Дмитрия Рыбчинского и Даниила Куликова из "Локомотива" в "Торпедо".
Фото: официальный сайт "Локомотива"