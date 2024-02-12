- Есть интерес к широкому списку игроков, мы активно мониторим рынок. Рано говорить о конкретике по переходу Зорина. У нас продолжается работа в части комплектования коллектива на оставшуюся часть сезона и начало следующего. Смотрим усиление и среди "лимитчиков", и тех ребят, которые готовы усилить "Торпедо" сразу.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Торпедо" хочет взять в аренду полузащитника "Спартака" Даниила Зорина, но московский клуб не отпускает игрока.
Зорин, играющий на позиции атакующего хавбека, является воспитанником академии московского "Спартака". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Первую часть текущего сезона 19-летний футболист провел в аренде в минском "Динамо", за которое сыграл 11 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ"
Президент "Торпедо" - о переходе хавбека "Спартака" Зорина: пока рано говорить о конкретике
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин прокомментировал возможный переход хавбека "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"