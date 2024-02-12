Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
0 - 6 0 6
АрсеналЗавершен
Астон Вилла
1 - 2 1 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
3 - 2 3 2
СельтаЗавершен
Мальорка
2 - 1 2 1
Райо ВальеканоЗавершен
Севилья
1 - 0 1 0
АтлетикоЗавершен
Барселона
1 - 1 1 1
Гранада2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
5 - 1 5 1
ФрозинонеЗавершен
Монца
0 - 0 0 0
ВеронаЗавершен
Болонья
4 - 0 4 0
ЛеччеЗавершен
Дженоа
1 - 4 1 4
АталантаЗавершен
Милан
1 - 0 1 0
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
3 - 1 3 1
МайнцЗавершен
Хоффенхайм
1 - 1 1 1
КельнЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 1 0 1
РеннЗавершен
Лорьян
2 - 0 2 0
РеймсЗавершен
Тулуза
1 - 2 1 2
НантЗавершен
Клермон
1 - 1 1 1
БрестЗавершен
Монпелье
1 - 2 1 2
ЛионЗавершен
Ницца
1 - 2 1 2
Монако2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо
2 - 1 2 1
ЕлимайЗавершен
Кайрат
2 - 1 2 1
РостовЗавершен

Президент "Торпедо" - о переходе хавбека "Спартака" Зорина: пока рано говорить о конкретике

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин прокомментировал возможный переход хавбека "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"
- Есть интерес к широкому списку игроков, мы активно мониторим рынок. Рано говорить о конкретике по переходу Зорина. У нас продолжается работа в части комплектования коллектива на оставшуюся часть сезона и начало следующего. Смотрим усиление и среди "лимитчиков", и тех ребят, которые готовы усилить "Торпедо" сразу.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Торпедо" хочет взять в аренду полузащитника "Спартака" Даниила Зорина, но московский клуб не отпускает игрока.

Зорин, играющий на позиции атакующего хавбека, является воспитанником академии московского "Спартака". Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Первую часть текущего сезона 19-летний футболист провел в аренде в минском "Динамо", за которое сыграл 11 матчей, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник: "Матч ТВ"

Зорин Спартак Торпедо Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится