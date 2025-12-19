Ротенберг проведет финансовую проверку в "Локомотиве" – источник

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс". По информации источник, Ротенберг инициировал проведение финансовой проверки, которая коснется всех подразделений клуба.
Напомним, Ротенберг занял должность генерального директора красно-зеленых в ноябре, сменив на этом посту Владимира Леонченко который работал в "Локомотиве" с 2020 года. До назначения в московском клубе Борис Ротенберг руководил департаментом молодежного футбола с 2022 года.
"Локомотив" завершил первую часть сезона-2025/26 на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров Российской Премьер-лиги команда Михаила Галактионова набрала 37 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет три очка.
Фото: ФК "Локомотив"