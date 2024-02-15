"На тему Тугарева в "Торпедо" ещё рано говорить. Это ещё сырое решение", - приводит слова Волнушкина "Чемпионат". Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роман Тугарев может перейти в "Торпедо" на правах аренды с правом выкупа.
В текущем сезоне Тугарев провел за "Ростов" 12 матчей и отметился одним забитым голом и одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в 900 тысяч евро. После 20-ти сыгранных туров "Торпедо" занимает восьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги и отстает от лидирующего махачкалинского "Динамо" на десять очков.
Президент "Торпедо" Волнушкин - о возможном трансфере Тугарева: это ещё сырое решение
Президент московского "Торпедо" Александр Волнушкин высказался о возможном переходе полузащитника "Ростова" Романа Тугарева.
Фото: ФК "Ростов"