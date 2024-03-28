Президент «Торпедо» Александр Волнушкин прокомментировал информацию о возможной смене главного тренера команды. Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что руководство «автозаводцев» собирается уволить главного тренера команды Олега Кононова, а на его место планируют назначить Игоря Черевченко, с которым, по сообщениям инсайдеров, были проведены предварительные переговоры.
«Это неправда. Не знаю, откуда берется данная информация. Олег Кононов — наш тренер. С Черевченко никогда не вели переговоров», - передает слова Волнушкина «СЭ».
Президент "Торпедо" Волнушкин – о возможном назначении Черевченко: никогда не вели с ним переговоры
Президент «Торпедо» Александр Волнушкин поделился информацией о возможной смене тренера команды.
Фото: "РИА Новости"