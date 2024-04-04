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Глава букмекерского партнёра Первой лиги задержан по подозрению в мошенничестве

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Руководитель букмекерской компании "Мелбет" Игорь Ляпустин стал фигурантом уголовного дела с максимальным сроком лишения свободы до 15 лет.
Фото: ФК "Балтика"
Глава букмекерской компании "Мелбет" Игорь Ляпустин был задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщают СМИ.

По данными источника, функционера подозревают в мошенничестве, совершённом организованной группой лиц в особо крупном размере. В соответствии с частью четвёртой статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации наказание за это преступление может составить до 15 лет лишения свободы.

Компания "Мелбет" является титульным партнёром и нейминг-спонсором Первой лиги (с июня 2022 года), а также беттинг-спонсором калининградской "Балтики".

Источник: РБК

ФНЛ Балтика
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